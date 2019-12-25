أعلنت إدارة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، اليوم، تأجيل امتحانات التخلفات والتعليم المفتوح، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أصدر قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، اليوم، وغدا الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

واجتاحت مدينة الإسكندرية، أمطار غزيرة ورياح شديدة البرودة في نوه الفيضة الصغرى، اليوم، مما تسبب في تراكم المياه بعدد من الشوارع.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظياً على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة، تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوهاً أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين‏ توخي الحذر واتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

كما طالب المحافظة قائدي السيارات بعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم وحتى نهاية غدا الأربعاء للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وتجنب السير بسرعات كبيرة بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.