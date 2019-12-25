أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم تنظيم ثلاث معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان بقرى كفر السيد وجريس وطهواي بمركز أشمون خلال شهر ديسمبر الجاري بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية .

وقال "درغام" إن المعارض تضم أجهزة منزلية معمرة " ثلاجات، غسالات أتوماتيك، أنابيب بوتاجازات، أنتريهات، مراتب فايبر، وبطاطين، غرف نوم، سجاد، مطابخ " يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، مؤكداً علي أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

من جانبه، وجه محافظ المنوفية بتوفير كل سبل الدعم والتكاتف مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً، وأشاد بتنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر .