بعد مرور شهر على مصرع صديقه أمام عنيه في حادث تصادم.. قرر طالب الهندسة اللحاق به، وشنق نفسه حزنا على صديقه، تخلص من حياته داخل منزله بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وتبين أن الطالب 19 عاما، فى الفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة المستقبل، وأنه معلقا بحبل بسقف الغرفة، ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وقررت النيابة عرض الجثة، على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأت في مناقشة أسرة المتوفي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه بمجرد تلقي البلاغ من أسرة الطالب المنتحر، انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت قيادة العقيد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم سامح بدوى رئيس مباحث منشأة القناطر.

وبدأت القوات في فحص البلاغ، ومناقشة أسرة المنتحر وكشفت الأسرة عن ملابسات انتحاره، وأنه كان يمر بأزمة نفسية منذ شهر عقب مصرع صديقه المقرب في حادث سير وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.