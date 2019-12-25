قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت عملية تطوير كبيرة مؤخرا، حيث تم تدشين القاطرة الثالثة خلال العام الحالي، ضمن أعمال تطوير القناة بهدف جعلها مركزا حيويا لحركة التجارة العالمية.

وأضاف ربيع، في تصريحات خاصة لقناة الغد الاخبارية، أنه جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للهيئة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، موضحًا أنه سوف يتم تدشين القاطرة الثامنة في شهر مارس من العام المقبل.

وأشار "ربيع" إلى أن الهيئة "تعمل على تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه الهيئة، كما تم جلب كراكات من دولة هولندا لتطوير عملية التكريك".