شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، حملة علي إحدى المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر.

أسفرت هذه الحملة عن ضبط 10 طن ملح متحجر لسوء التخزين، وإعدام 700 كجم ملح لوجود تغير في خواصة الطبيعية، كما تم تحرير 3 محاضر جنحة صحية، وسحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع بسبب وجود جزء غير مرخص فيه، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية وهو ما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة .

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة علي استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية في المرور المكثف علي مختلف المنشآت بالمحافظ، وضبط المخالف منها حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.