اجتاحت موجة من الطقس السيئ محافظات الوجه البحرى، تزامناً مع بدء نوة «الفيضة الصغرى»، ما تسبب فى ارتفاع الأمواج فى المدن الساحلية وخروجها إلى الشوارع، فى بورسعيد، تسببت الرياح فى ارتفاع أمواج البحر المتوسط وخروج المياه إلى الشوارع المطلة على الشاطئ خاصة فى بورفؤاد، وتأثرت حركة المارة بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية، وأدت الأمطار الغزيرة التى اجتاحت مدينة الإسكندرية، وصاحبها ارتفاع أمواج البحر ما يقارب 6 أمتار، فى غرق عدد من شوارع المدينة الساحلية بالمياه، وتعطل حركة المرور، وتوقف الدراسة. ورفعت موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، تزامناً مع إيقاف الأنشطة البحرية لجميع الوحدات البحرية، ووفق بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر، بلغت شدة الرياح 19 عقدة، وسط ارتفاع الأمواج لما بين 2 و3 أمتار، وأصدر اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة تعليمات باتخاذ التدابير الاحترازية للتأكد من سلامة العلامات الملاحية فى مداخل ومخارج الموانئ.

ارتفاع نسب الغياب فى مدارس البحيرة.. وتوقف حركة الصيد فى بورسعيد.. والرمال تزحف على طريق العريش - القنطرة شرق

ونتيجة شدة الرياح، زحفت الرمال على الطريق الدولى السريع بين العريش والقنطرة شرق، وناشد سائقو السيارات مجالس المدن ضرورة التدخل سريعاً لإزالة الرمال المتراكمة، وغرقت الشوارع والميادين الرئيسية بالبحيرة فى مياه الأمطار، ما تسبب فى ارتفاع نسب الغياب بالمدارس والهيئات الحكومية، وأعلنت إدارة بوغازى رشيد والمعدية حالة الطوارئ مع وقف حركة الصيد، ورفعت محافظة القليوبية حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات هطول الأمطار، من خلال توفير المعدات وعربات شفط المياه، ووجه المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان تعليمات بانعقاد غرف العمليات بكامل أعضائها على مدار 24 ساعة، لتلقى شكاوى المواطنين من تجمعات مياه الأمطار.