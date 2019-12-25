سجّلت أسعار حديد التسليح والأسمنت بكافة أنواعه استقراراً سعرياً فى السوق المحلية، نتيجة استقرار الأسعار العالمية للمادة الخام «البليت»، وتراجع الدولار، ليباع طن حديد التسليح بأسعار تتراوح بين 10450 و10100 جنيه للمستهلك، فيما يباع طن الأسمنت بأسعار تتراوح ما بين 795 و800 جنيه للطن.

طن الحديد بـ10100 جنيه.. والأسمنت بين 795 و800.. و"الزينى": التصدير صعب

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن استقرار سعر بيع البليت عالمياً عند 420 دولاراً، وفقد الدولار 11% من قيمته خلال 2019 سيسهم فى عدم ارتفاع أسعار حديد التسليح، مشيراً إلى أن شركات الأسمنت تعانى من أزمة نتيجة الفائض الكبير فى الإنتاج، مع ارتفاع تكاليف التشغيل فى السنوات الأخيرة، وتراجع الطلب المحلى، فضلاً عن صعوبة التصدير لعدم تنافسية الأسعار، بالإضافة إلى افتتاح مصنع للأسمنت فى سوهاج، ليصل إجمالى الطاقة الإنتاجية فى جميع المصانع 83 مليون طن سنوياً، فيما لا يزيد الاستهلاك المحلى على 53 مليوناً.

وأضاف «الزينى»، لـ«الوطن»، أن قطاع الأسمنت فى مصر يتكون من 19 شركة منتجة، منها 18 شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة متمثلة فى جهاز الخدمة الوطنية، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الأسمنت نحو 52%. وأكدت الشعبة أن حديد عز الدخيلة بـ10450 جنيهاً للطن، وحديد المصريين بـ10100، وبشاى بـ10400، فيما سجّل طن حديد العتال 10250، وطن الأسمنت المسلح 795 و800 جنيه، وأسمنت النصر بـ780، وسوبر سينا 2420، وريال العادة 2400، والواحة الأبيض 2400.

ويبلغ إجمالى استثمارات مصانع الأسمنت فى مصر نحو 4.5 مليار دولار تقريباً، حيث تتراوح تكلفة خط الإنتاج الواحد بين 110 و150 مليون دولار، وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ متوسط استهلاك الفرد للأسمنت فى مصر بين 580 و620 كيلوجراماً.