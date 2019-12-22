"الغرف التجارية": أسعار السلع مستمرة في الانخفاض منذ 8 أشهر

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإصلاح الاقتصادي والتوسع في المشروعات الزراعية، ومنها مشروع المليون ونصف مليون فدان، أدت إلى الاستقرار في الأسواق وانخفاض الأسعار.

وأضاف "النجيب"، خلال حلقة أمس من برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي حسام حداد، عبر شاشة "الحياة"، أن الأسواق تشهد انخفاضًا في الأسعار منذ أكثر من 8 أشهر، موضحًا أن الدولة المصرية لم تشهد أي أزمة فيما يتعلق بالسلع الغذائية هذا العام، لأنها اتخذت الاجراءات.

وأوضح، أنه جرى توفير مخزون استراتيجي بكثرة، كما حافظت الدولة على استقرار الأسواق من خلال التوسع في المنافذ والسيارات المتنقلة وزيادة المعروض داخل الأسواق.