قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم إن تعديل تشكيل مجلس الإدارة تم اعتماده وصار "نافذًا" ومحصن باعتماده من الجهات الرقابية.. وما يتم الترويج له يستهدف التشهير بالشركة ولن نلتفت له.

وطالب ماهر باستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية وهي "إدارة برايم" فقط.. تجنبًا للإضرار بمصالح مساهميها.

وأكد أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة صار أمرًا نافذًا بعد اعتماده فعليًا.

وأضاف أن ما يتم تداوله حول البلاغات المقدمة بالنيابة العامة، ما هي إلا مهاترات و لن تؤثر على مسيرة العمل بالشركة ومكانتها بالسوق المصري.

وشدد على ضرورة عدم تداول الأكاذيب أو نشرها أو الترويج لها، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر، لافتًا إلى ضرورة تحري المعلومات عبر قنواتها المتمثلة في إدارة الشركة، للتأكد من صحة تلك المعلومات، وعدم الإضرار بمصالح المساهمين.