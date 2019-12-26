أحمد حلمي لأطفال "قادرون باختلاف": مفيش في الدنيا أجمل منكم

نشر الفنان أحمد حلمي، فيديو لأغنية "قادرين نعملها" التي غناها عدد من الأطفال من أصحاب الهمم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "قادرون باختلاف 2" يوم الثلاثاء الماضي.

وكتب حلمي: "مفيش في الدنيا أجمل ولا أحلى من كده، ده أنتوا مش بس قادرون باختلاف، ده أنتوا متميزين ومتمكنين باحتراف، ده أنتوا حلوين حلاوة".

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.