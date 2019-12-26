من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

صوت طلقات نارية سمعه سكان مدينة فاقوس بالشرقية، وبالبحث عن مصدره وجدوا أنه نابع من فوهة بندقية تعود ملكيتها لنائبة دائرتهم، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو تظهر فيه أثناء قيامها بضرب النار، لتستكمل مسلسل المواقف الغريبة لنواب مجلس الشعب خارج البرلمان.

وتستعرض "الوطن" القصة الكاملة للواقعة في السطور التالية:

نائبة برلمانية تطلق أعيرة نارية من شرفة منزلها

تداول رواد مواقع التواصل الجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس في محافظة الشرقية، وهي تّطلق خرطوش من شرفة منزلها، في مشهد أثار استياء البعض.

النائبة تعلق على فيديو إطلاق النار: قراية فاتحة بنتي

وقالت النائبة نوسيلة إسماعيل صاحبة فيديو إطلاق النار: "دي كانت أثناء قراءة فاتحة بنتي، أنا مرخصة سلاح بشكل طبيعي ومعايا طبنجة وماشية قانوني، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

فيما عارضها مقدم البرنامج، قائلًا: "بس اللي في إيد حضرتك في الفيديو مش طبنجة"، فردت قائلة: "آه ده خرطوش بس في بيتي، أنا كنت حاسة إني هدخل مداخلة هاتفية في التليفزيون عشان الواقعة دي، كنت مستنياها بصراحة".

وتابعت: "حاجة عادية، أيام الإرهاب والثورة كل واحد بيقف في بيته ويضرب نار عشان يحسس الناس إن فيه حد موجودة واطمئنان، ضرب النار ده طبيعي، لو عاوز ابعتلك رخصة السلاح هبعتهالك".

وذكرت خلال المداخلة في نفس البرنامج، أن البعض من أهل دائرتها، ينشرون شائعات بشأن رفع الحصانة عنها، وأنها لم تعد نائبة بالبرلمان، طالبة من الإعلامي توضيح الحقيقة حتى يصدق الناس.

ووجهت له سؤالا، قائلة: "حضرتك بتكلمني على أساس أني برلمانية ولا مواطنة؟، لازم ترد لو سمحت"، فرد قائلًا: "يا سيادة النائبة أنا بكلمك على أنك مواطنة"، فغضبت قائلة: "لا بتكلمني على أني برلمانية"، واعتذرت ولم تستكمل المداخلة.

أول تعليق من البرلمان على موقف البرلمانية: مفيش حاجة اسمها "مواطن بشرطة"

وعلق المهندس صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على الفيديو المتداول للنائبة نوسيلة إسماعيل، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض عبر شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، "أنا معرفش الواقعة، ولكن سمعت النائبة خلال المداخلة بتسألك أنت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة، عاوز أقول إن أي نائب هو مواطن، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة".

وأضاف "حسب الله": "رئيس الجمهورية بيقول أنا مواطن، رئيس الوزراء بيقول أنا مواطن، رئيس مجلس النواب بيقول أنا مواطن، احنا كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، وأن يغلب الحكمة في أحاديثهم".

نوسيلة إسماعيل عن إطلاقها للنار: "عليا مسكة سلاح حلوة"

أعربت النائبة نوسيلة إسماعيل، عن اندهاشها من التداول الواسع لمقطع فيديو تظهر فيه وهي تطلق أعيرة نارية من شرفة منزلها، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "نوسيلة" لـ"الوطن": "جوزي النائب بكر أبو غريب هو اللي صورني، احتفالا بقراية فاتحة بنتنا"، واصفةً ما فعلته بأنه "تصرف طبيعي"، ومن أشهر العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، مضيفة: "أنا فلاحة أصيلة، وكنت بعبر عن فرحتي، بس مبعرفش أرقص فضربت نار".

وأكدت أنها متمكنة من الإمساك بالسلاح و"ضرب النار"، كما أن "البندقية تحمل ترخيص"، متابعة: "اللي بيطلع رخصة له مواصفات خاصة، بيكون عاقل ومش أهوج، وأنا في أكثر من 60 ألف واحد انتخبوني، فأكيد أنا شخص مسؤول"، لافتة إلى أنها تشارك في تشريع القانون، "ولا يمكنها أن تخترقه أو تتجاوزه".

واستنكرت البرلمانية الهجوم الذي شنه كثيرون عليها بسبب تصرفها، الذي اعتبره البعض "غير آمن وغير مسؤول"، متابعة: "أنا كنت مركزة جدا وأنا بضرب نار، وعليا مسكة سلاح حلوة".

وأشارت إلى أنها غير نادمة على ما فعلته، مردفة: "في فرح بنتي، هحط شريط الرصاص على كتفي، وهضرب نار تاني".

قانونيون: لا مساءلة.. وخبير أمني: "رعونة" من سيدة قدوة لدائرتها

وقال الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد، إن المساءلة القانونية تلاحق النائبة إذا تسببت في إصابة أحد الأشخاص أو قتله بالخطأ، أو في حالة تضرُّر أحد جيرانها من الإزعاج جراء استخدامها السلاح، وتكون في تلك الحالة مخالفة قانون البيئة الخاص بالتلوث الصوتي أو السمعي، وذلك يحدث في حالة إبلاغ أحد الأشخاص بتضرره من ذلك الفعل.

واتفق معه في الرأي حسن أبوالعينين، المحامي بالنقض، مشيرا إلى أن ترخيص السلاح هو إتاحة حمل السلاح واستخدامه للشخص المرخص له، وبالتالي فإن عدم ارتكاب جريمة به أو الإضرار بأي شخص سواء بالإصابة أو الإزعاج فإنه لا توجد مسؤولية جنائية عليه، وأنه في حالة تقدم أي شخص ببلاغ بتضرره من الصوت تقوم النيابة بالتحقيق فيه واستدعاء المشكو في حقه وتتخذ إجراءاتها القانونية.

أما اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، فيقول: "إذا كان السلاح غير مرخص فإنها تواجه اتهاما بإحراز سلاح دون ترخيص، وإذا كان مرخصا فجريمتها إطلاق أعيرة نارية وسط المساكن، لأنها من الممكن جدًا أن تصيب أحدًا، وحدثت كثيرًا قبل ذلك وتكون وقتها جريمة قتل خطأ، ولو أن الفعل نفسه ليس مُجرّمًا؛ لكن أدبيًا فهو غير لائق ممن يُشرّع القوانين، لأن النائب يعتبر قدوة لغيره من أهل دائرته".

نائبة "ضرب النار" تنفعل على أحمد موسى: الإخوان هاينتهزوا الضجة ضدي

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي أحمد موسى، والنائبة نوسيلة إسماعيل، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، حيث طالبها الإعلامي بسرد تفاصيل الواقعة، فردت :" هي بقت حكاية خلاص؟".

وأضافت "إسماعيل"، أن الواقعة عادية للغاية، متسائلة بانفعال شديد: "لو فيه فيديو لراجل بيضرب نار هل هتعمل ضجة كده ولا عشان أنا واحدة ست وعندي حصانة"، فرد الإعلامي: "عشان إنتي نائبة في البرلمان وتعتبري قدوة للمواطنين"، فكان ردها: "ليه نظرة الناس للنائب أو النائبة أنه مش إنسان ومواطن عادي".

وتابعت: "أنا مواطنة مصرية وأنا كسيدة من حقي أرخص سلاح، وإذا كان ده غير قانوني مكنش يطلع لي رخصة زي أي راجل، كل الرجالة بتضرب نار في الشوارع والأفراح، لية الشو الإعلامي والضجة اللي زائدة عن اللزوم، ده عشان أنا سيدة؟ مش من حقي إني أفرح، ولا عشان أنا نائبة؟".

وعندما ذكر الإعلامي لها أن الواقعة لم تُعجب الناس، قالت: "لو سمحت قول مش عاجبة بعض الناس متقولش الناس كلها، أنا سعيدة جدًا إني ضربت نار، دي خطوبة بنتي، ياريت الناس اللي بتهاجم تحط نفسها مكاني"، موضحة أنها رخصت هذا السلاح من أجل الدفاع عن النفس، كما أن لديها أيضًا طبنجة مرخصة تضعها تحت كرسي سيارتها باستمرار.

وتابعت: "أنا في البلكونة وفي الدور الـ 11 ومني لله، أي مني للسما، أنا مش همسك البندقية بالطريقة دي إلا إذا كنت متمكنة من ضرب النار، أنا مدربة على السلاح، في مركز تدريب وناس أصدقائي استكملوا تدريبي، إحنا داخلين على الانتخابات وفيه منافسين، وطبعا فيه إخوان، وينتهزوا خطأ أي نائب عشان يعملوا منها شو إعلامي".

نائبة "ضرب النار": لا أمانع من تسليم سلاحي غدا.. واليوم عيد ميلادي

واعتذرت النائبة نوسيلة إسماعيل، عن الفيديو المنسوب لها، خلال مداخلتها مع الإعلامي أحمد موسى قائلة: "قبل ما أكون برلمانية أنا أم ومواطنة مصرية، إذا كان هناك خطأ ارتكبته بسبب إطلاق النار فأنا بعتذر على الهواء، يمكن بسبب فرحتي الشديدة فالواقعة دي حصلت، إنما أنا فاهمة القانون كويس جدا وأنا اللي بشرعه، وإذا حدث خطأ فهو كان على سبيل الخطأ وأعتذر عنه".

وتابعت: "بعتذر تاني على الهواء مش عارفة أقول إيه تاني، لو مديرية أمن الشرقية هتسحب السلاح أنا معنديش مانع، القانون فوق الجميع، ده أنا بشرع القانون يعني لازم التزم به، أنا بيني وبين الزقازيق ساعة ونص، أركب وأروح أعتذر في المديرية، وممكن أسلم سلاحي بنفسي كمان".

وسألها الإعلامي: "يعني ممكن تعملي مبادرة وتروحي تسلمي سلاحك لمديرة أمن الشرقية بنفسك، طب إمتى طيب، النهاردة ولا بكرة"، فردت: "لا النهاردة صعب عشان عيد ميلادي".

الأمن يُلغي ترخيص سلاح "نائبة ضرب النار".. ويستلم "الخرطوش"

وأكدت النائبة، اليوم، على أنها سلمت السلاح الذي أطلقت منه النار إلى الجهات الأمنية.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الأمن أبلغها بإلغاء الترخيص، مشيرة إلى أن "الاعتذار من شيم الرجال، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة".

وكررت النائبة اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها الفلاحين وفرحتها بابنتها الأولى، "إذ أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية"، حسب قولها.

وأوضحت أنها تعتذر للمرة الثانية والثالثة والعاشرة، مؤكدة فخرها لوجودها في مجلس النواب الحالي، وتابعت: "القانون فوق الجميع".