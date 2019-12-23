سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.