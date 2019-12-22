تستعرض "الوطن" سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.