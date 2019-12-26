اليوم.. كسوف حلقي للشمس

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حدوث كسوف حلقي للشمس، صباح اليوم، يستغرق منذ بداية مرحلته الأولى وحتى نهاية مرحلته الثانية 5 ساعات و36 دقيقة تقريبا.

وتابع المعهد أنّه يمكن رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية في سواحل البحر الأحمر في رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفي الغردقة لمدة 7 دقائق، وفي سانت كاترين لمدة 6 دقائق، وفي شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفي القصير لمدة 12 دقيقة، وفي مرسى علم لمدة 15 دقيقة، وفي شلاتين لمدة 20 دقيقة، وفي أبورماد لمدة 26 دقيقة، وفي حلايب لمدة 27 دقيقة.

وأشار المعهد إلى أنّ الكسوف الحلقي حالة خاصة من حالات الكسوف الشمسي تحدث عادة حين يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق في نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، ويقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه، وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبا منهما.