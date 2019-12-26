تامر حسني ينشر صورا من العرض الخاص لـ"الفلوس"

نشر الفنان تامر حسني عددا من الصور للعرض الخاص لفيلمه الجديد "الفلوس"، وظهر خلالها بصحبة عدد من الفنانين منهم "حكيم، وهنا الزاهد، وعلي ربيع، وهشام ماجد"، وغيرهم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب تامر عن سعادته البالغة من ردود أفعال الجمهور بعد عرض الفيلم، معلقا: "من كل قلبي فرحان جدا فوق الوصف بردود فعل كل اللي شافوا فيلم الفلوس، والإشادات بنوع الفيلم وصورته وإخراجه ودوري المختلف عن ما قدمت من قبل، واختلاف كل الممثلين".

وتابع: "مبسوط أكتر عشان في مضمون خطير جدا في الفيلم وصل من خلال القصة والسيناريو لكل اللي شافوه يا رب يعجبكم كلكم".

فيلم ‏‏"الفلوس"، من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق‎.‎