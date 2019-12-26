سادت حالة من الانزعاج والقلق والترقب والانقسام، في صفوف ميليشيات طرابلس، التابعة لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، خوفًا من تحرير الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عقر دارهم في طرابلس في أي لحظة.

وذكر تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أن ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، شن هجومًا حادًا على فايز السراج، مهددا بتقديم مستندات وصورا وفيديوهات، تبث فساد حكومة الوفاق، واصفا حكومة السراج بـ"تجار مال وحرب ودماء".

وقال "عمار"، في رسالته لـ "فايز السراج": "يا تجار الحروب والدماء، إن مستندات وصور وفيديوهات سأطرحها لوسائل الإعلام، وعبر التواصل الاجتماعي، ستسقطون على إثرها يا خونة يا تجار الموت، عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال وإسبانيا والمغرب، ومستندات بأسماء ناسكم وأهلكم، لأنكم عارفون أنكم ستتركون البلد وتلوذون بالفرار".

يأتي هذا التطور، في وقت يكثف الجيش الوطني الليبي هجومه من أجل استعادة العاصمة طرابلس، من قبضة الميليشيات والعصابات الإرهابية، فيما اعتمدت الحكومة التي يترأسها السراج، على الميليشيات والجماعات المتطرفة، التي باتت تستغله غطاءً لتمرير أجندتها، ووصل الأمر حد محاصرة منشآت حكومية.