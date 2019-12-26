قالت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة دشنت النسخة الـ64 من معرض "ديارنا"، وتسعى الوزارة من خلاله لتمكين أصحاب الحرف اليدوية عبر إظهار أعمالهم أمام الجمهور.

وأضافت "قباج"، خلال استضافتها بلقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة تشجع الحرفيين من أصحاب الحرف التراثية والطبيعية والبيئية والعارضين للمشاركة في المعارض الثابتة وغيرها، موضحة أن شروط الالتحاق بالمعرض تتمثل في تجاوز عمر الـ18 عاما، وذوي الإعاقة لا ينطبق عليه شروط السن، بخلاف اختبار المنتجات من قبل الوزارة.

قباج: ندعم ذوي الإعاقة في معارض الحرف المنتجة

وأكدت أن الوزارة تشجع العارضين الذين يساعدون الأسر في العمل الحرفي، "كل ما كانت الأسر أكثر كل ما كان فرصه أعلي لأنه معناها أنه بيشغل أيادي كثيرة، وبيفيد كثير من الأسر"، مشيرة إلى أن شعار الوزارة بات "التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وليس دعمها فقط".

ووجهت الوزيرة تحية خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة الذين اشتركوا في المعرض، "لتخطيهم كل العواقب اللي قدامهم وبيفجروا طاقتهم الكامنة".