قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى التمكين الاقتصادي، المرتبط بشكل مباشر ببرنامج "تكافل وكرامة"، لتخصيص الدعم لغير القادرين على العمل، مع مساعدة القادرين على العمل، بتنمية مهاراتهم من خلال التدريب والتأهيل، لفرص عمل جديدة.

وأضافت "القباج"، خلال استضافتها بلقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك أكثر من شراكة مع القطاع الخاص والجامعات، والفرق البحثية، حتى تستفيد الأسر المنتجة، مع انفتاح أكبر للأسواق المصرية، إقليميا ودوليا، موضحة أن الفترة المقبلة، ستشهد تعاون وثيق مع مؤسسات التعاون المدني: "نعتقد أنه لا تنمية دون المجتمع المدني، والقطاع الخاص".

القباج: نولي اهتمام كبير بالمعارض المحلية بجانب الانفتاح مع العالم الخارجي

وأكدت أن المعارض المحلية، ستوليها الدولة الكثير من الاهتمام مع الانفتاح بالعالم الخارجي، متابعة: "هنكمل الثلاثي بتاع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في الفترة المقبلة".