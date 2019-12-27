متى تلجأ شركات الطيران لتأجير الطائرات؟.. خبير يوضح

هل مررت يوماً بتجربة السفر مع شركة طيران، ولاحظت أن الطائرة تبدو مختلفة قليلاً عما تعرفه؟ أو وجدت بها بعض الاختلافات عن طائرات الشركة الأساسية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت حتما مسافر على متن طائرة مستأجرة.

يقول سمير شعبان الخبير بمجال صناعة النقل الجوي، إن إيجار الطائرات هو عملية يقدم بموجبها مالك الطائرة (المؤجر LESSOR) خدمة تأجير الطائرة لشركة الطيران (المستأجر LESSEE) بغرض تشغيل الطائرة على خطوطه التي يرغبها، مشيرا إلى أن شركات الطيران تلجأ لعملية الإيجار تفادياً لأسعار شراء الطائرات الباهظة جداً والتي تستنزف السيولة النقدية للشركات بشكل قد يعرضها للإفلاس.

وأضاف شعبان، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أغلب ملاك الطائرات هم إما شركات متخصصة في مجال التملك واستثمار الطائرات أو البنوك التجارية حول العالم، مؤكدا وجود نوعين لإيجار الطائرات وترجمتهما الحرفية هي إيجار Dry Lease وإيجار Wet Lease .

وقال شعبان، أما بالنسبة لعملية الإيجار الجاف Dry Lease فهو عملية إيجار الطائرة فقط، وبأجزائها الرئيسية مثل البدن Fuselage، المحركات Engines، دواليب الهبوط Landing Gear، وما إلى ذلك، وتقع مسؤولية تأمين الطائرة Insurance وصيانتها Maintenance Program وتوفير طاقمها Operating Crew على عاتق شركة الطيران.

ويتم تسجيل الطائرة في هذه الحالة تحت رخصة التشغيل الجوي الخاصة بشركة الطيران AOC وتعامل معاملة الطائرة المملوكة للشركة، وعادة تكون مدة الإيجار الجاف عامين على أقل تقدير إلا أن المتعارف عليه هو 5 إلى 10 أعوام.

وتابع أما النوع الثاني من أنواع الإيجار فهو Wet Lease وهو عملية الإيجار مع توفير الخدمات التالية: الطائرة، والطاقم، والصيانة، والتأمين، بالتالي يصبح النظام، تحت اختصار ACMI، وهنا تعمل الطائرة برخصة المشغل الجوي الأصلية أو المؤجر (LESSOR AOC)، ولكن بشرط ألا تتجاوز تفصيلات التشغيل الخاصة بشركة الطيران المستفيدة أو المستأجر (LESSEE).

وعادة تكون مدة الإيجار من شهر واحد إلى 5 أعوام، ويستخدم الإيجار عند رغبة شركة الطيران الحصول على طائرات جديدة، وتشغيلها لفترات متوسطة إلى طويلة الأجل مع الاستفادة من إمكانية تحديث أسطول طائراتها دون مواجهة مشكلة الأعباء المالية لشراء الطائرة.

أما الإيجار المبتل فيستخدم عند رغبة شركة الطيران تغطية الزيادات الموسمية في أعداد المسافرين مثل "مواسم إجازة الصيف والحج والعمرة، أو لتغطية فترة خروج طائرات من الأسطول بغرض الصيانة الثقيلة"، ودون التأثير على العمليات التجارية لشركة الطيران.

وقال شعبان: "وتستطيع الشركات أن تستأجر الطائرات بنظام الإيجار الجاف، ثم تستأجر خدمات الطاقم و الصيانة والتأمين، وهو ما يعرف بنظام CMI"، مشيرا إلى أن أغلب من يستخدم هذا النظام هو الشركات التي تقدم خدمة الإيجار wet كاملة.