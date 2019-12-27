شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية اليوم الجمعة، هطول الأمطار الغزيرة وزيادة موجه الصقيع مما تسبب في إرباك الحياة المعيشية للمواطنين ودفعهم إلى ارتداء الملابس الثقيله خشيه تعرض حياتهم للأخطار.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في تعطل حركه النقل والمواصلات جزئيا بسبب كثرة البرك المائية والمستنقعات بطرق الفرعية والرئيسية الواصله بين قرى ومراكز المحافظة.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استقرار الأوضاع على مستوى المحافظة في ظل موجة الطقس السيء أمس، وسقوط أمطار على جميع أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أنه جرى التعامل الفوري مع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع من خلال سيارات الكسح بالمراكز والمدن والوحدات القروية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي كما أنه لم يتعطل أي نفق من أنفاق المحافظة أثناء وبعد سقوط الأمطار.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعته الفورية للوضع من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة المرتبطة بغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وشركة المياه وشركة الكهرباء وذلك لسرعة التعامل اللحظي مع أي طارئ.