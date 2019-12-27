ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع، "متحف الطفل"، برئاسة الدكتور أسامة عبدالوارث، التابع لجمعية مصر الجديدة، في العاشرة من صباح غد السبت، ندوة توعوية تحت عنوان "المذاكرة والامتحانات"، وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات منتصف العام الدراسي وما يصاحبها من إعلان حالة الطوارئ داخل معظم البيوت المصرية.

وأوضحت فاطمة مصطفى، نائب مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، أن الندوة تحاضر فيها صافي صلاح، مدربة التربية الإيجابية وممارس "كوتشنج بالأنياجرام" (علم أنماط الشخصيات)، ومؤسسة مبادرة "التربية مش سهلة بس مستهلة".

تتناول الندوة كيفية تدريب الأبناء على تحمل مسئوليتهم، وكذلك كيف يمكن لكل أم أن توازن بين متطلبات المذاكرة وضغط الامتحانات، وبين الاحتفاظ بعلاقة صحية وسليمة مع أبنائها، إلى جانب الحفاظ على صحتها وتجنب الضغوط النفسية والعصبية.

وأشارت "مصطفى"، إلى أنه وعلى مدار ساعات الندوة، التي يشارك فيه أولياء الأمور، سيقوم الأطفال بتنفيذ ورشة فنية إلى جانب بعض المسابقات والألعاب الترفيهية.