أعلنت هيئة النقل العام في الإسكندرية، اليوم الجمعة، وصول 4 عربيات من أوكرانيا جديدة للانضمام إلى أسطول النقل العام بعروس البحر المتوسط.

وأكدت الهيئة أنه، سيجرى التشغيل بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل مهندسين وفنيين هيئة النقل العام بالإسكندرية.