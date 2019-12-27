خالد سرحان فتوة وتاجر سلاح في "يوم وليلة "

ينتظر الفنان خالد سرحان عرض فيلم "يوم وليلة"، للنجم خالد النبوي، المقرر عرضه بدور السينما في 6 يناير المقبل.

أكد "سرحان"، بأنه يقدم شخصية تدعي "بجاتي" وهو فتوة منطقة السيدة زينب، وتدور محور أحداثه حول تجارة السلاح والبلطجة والشر بشكل مختلف عن ماسبق تقديمه من قبل.

وأضاف "سرحان"، بأن معظم مشاهده مع الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي، وذلك لما لهما من إطارات مختلفة تجمعهما به، بحسب أحداث الفيلم.

وأشار "سرحان"، بأنه يتوقع نجاح هذا العمل سواء بالنسبة للجمهور والإعلاميين والصحفيين والنقاد، حين عرضه، متوقعا تحقيق الفيلم إيرادات عالية.

تدور أحداث فيلم "يوم وليلة"، خلال يوم كامل فى حياة المصريين، هو يوم مولد السيدة زينب، ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، حيث ألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على سطح المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، منهم "خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان، حنان مطاوع، دره، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة، شادى أسعد، وغيرهم من النجوم، والفيلم من سيناريو وحوار يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.