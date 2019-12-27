خالد سرحان فتوة وتاجر سلاح في "يوم وليلة "

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جلوبال فاير: الجيش المصري يتربع على عرش "الاحتياط" متفوقا على تركيا

جلوبال فاير: الجيش المصري يتربع على عرش "الاحتياط" متفوقا على تركيا

الدولار يرتفع قرشا والذهب 13جنيها في تعاملات الأسبوع الماضي

الدولار يرتفع قرشا والذهب 13جنيها في تعاملات الأسبوع الماضي

خطيب "الأزهر": القصص القرآني عبرة وتربية على الأخلاق الفاضلة

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مدرسة السلام بأسيوط تطلق مبادرة "لا للتنمر"

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