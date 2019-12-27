انطلقت فعاليات مهرجان سابق الهجن العشرين، اليوم، بنادي الهجن في مدينة طور سيناء، بمشاركة أكثر من 100متسابق على 100 جمل.

ويشارك في سباق الهجن العشرين بطور سيناء، خمس محافظات وهم، جنوب سيناء، وشمال سيناء، والسويس، والشرقية، والإسماعيلية.

وشهد فعاليات السباق أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، وأشار إلى أن المهرجان سيقام على مدار يومين الجمعة والسبت، بخمسة أشواط .

وقال رئيس المدينة، أنه جرى سباق اليوم على ثلاث أشواط، ومن المقرر أن ينطلق السباق غدا على شوطين، وسيجرى عقب انتهاء المهرجان توزيع الجوائز على الفائزين .

وأوضح أنه توجد جوائز نقدية تبلغ قيمتها 24 ألف جنيه، للفائزين بالمراكز الأولى، مقدمة من نادي الهجن بطور سيناء.