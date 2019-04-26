خبير يوضح أوجه استفادة مصر سياحيا من سباق الهجن في شرم الشيخ

انطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي الأول لسباق الهجن، أمس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددا من كبار الشخصيات العامة المصرية والعربية، بالإضافة إلى حضور ورئيس نادي الهجن الدولي.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني واستعراضات غنائية وطنية لطلاب مدارس شرم الشيخ، وعرض بالمزمار للخيول العربية، وشارك في السباق 12 دولة عربية وأوربية وأفريقية إضافة إلى القبائل البدوية المصرية.

وعن كيفية الاستفادة من السباق سياحيا، قال حسن نحلة، نقيب المرشيدين السياحيين، إن عقد مثل هذه السباقات وتوفير المناخ الملائمة لإقامتها في مصر، يساعد في التنشيط السياحي في مصر، موضحا أن مثل هذه السباقات تذاع في عدد من دول العالم والمشاركين فيها من دول مختلفة، ما يساعد في نقل صورة إيجابية خارج مصر.

وأضاف نحلة لـ"الوطن"، أن هناك 3 طرق تسويقية يمكن الاعتماد عليها للترويج السياحي في مصر باستغلال مثل هذا السباق، الأول من خلال هيئة تنشيط السياحة بوضع هذا الحدث ضمن أجندتها التي تعرض في الخارج.

وتابع أن الطريقة التسويقية الثانية من خلال شركات السياحة عن طريق الدعاية التي تنشرها في الخارج، وأخيرا من خلال المرشدين السياحيين الذي يسوقون لمثل هذا الحدث باللغات المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما قال معتز السيد، نقيب المرشدين السياحين السابق، إن هذه السباقات فرصة للترويج السياحي لمصر، موضحا أنه يشارك بها متسابقين من جميع دول العالم، وينقلون انطباعتهم عن مصر، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية التي يشاهدها العالم أجمع.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن مثل هذه السباقات بصفة عامة بحاجة إلى التحضير المسبق لها، لتحقق الهدف المرجو منها في التنشيط السياحي، بالإضافة إلى التأكيد على مستوي الخدمة المقدمة في الفنادق والمتاحف والأماكن الأثرية وكل الأماكن المتوقع زيارتها من قبل المشاركين في السباق.