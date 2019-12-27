شهد حاتم جابر مدير المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، الاحتفال بختام الأنشطة للمرحلة الأولى لمبادرة حياة المقامة تحت شعار "أنت تقدر" بنادي المدينة المنورة.

وأوضحت هبة رمضان المسؤول عن المبادرة، أنها تقام تحت رعاية برنامج تنمية أبناء الصعيد وزارة الشباب والرياضة وتستهدف الفئة العمرية من 15 وحتى 30 عاما من الأولاد والبنات ذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتها المختلفة (صم وضعاف سمع _ حركي _ مكفوفين _ إعاقات ذهنية بسيطة) بهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لهم بتوفير فرص عمل لهم من خلال تعليمهم الحرف اليدوية والوصول لأعلى مستوى لإجادتهم الحرف اليدوية.

وأشارات مسؤولة المبادرة إلى أن حفل ختام الأنشطة تضمن معرض منتجات يدوية ومعرض لوحات من منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة.