لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته، إثر اصطدام قطار به بالقرب من مزلقان المديرية الجديدة بمدينة بني سويف، منذ قليل، وجاري نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والكشف عن ملابسات الحادث.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم قطار بطالب بالقرب من مزلقان المديرية الجديدة شمال مدينة بني سويف.

وتبين أن الجثة لطالب يدعى " أحمد . خ . س" 19 عاما، مقيم بقرية الكوم الأحمر ببني سويف، وجاري نقل الجثة لمستشفى بني سويف التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة وكشف ملابسات الحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.