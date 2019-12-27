لفظ عامل أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف، لتلقي العلاج، على إثر شعوره بحالة إعياء شديدة أثناء استقلاله قطار الصعيد برفقة ابن عمومته في طريقهم لحضور حفل ُعُرس أحد أقاربهما بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الواسطى المركزي بوصول "عمرو . ع . ش " 40 عاما، عامل، مقيم المرج بالقاهرة، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص وسؤال " أشرف . ن . ع " ٤٣ عاما، عامل، مقيم عين شمس بالقاهرة "ابن عمومة المتوفي" أقر أنه أثناء استقلاله والمتوفي القطار رقم "158" مميز إسكندرية الأقصر، قادمان من القاهرة متجهان إلى المنيا، لحضور حفل عُرس أحد أقاربهما.

وأضاف أنه حال وصولهما لمحطة سكة حديد الواسطى شمال بني سويف، شعر المتوفي بحالة إعياء شديدة، وجرى نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الواسطى المركزي، وتوفي عقب وصوله، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تنسيقاً وقسم النقل والمواصلات، وتحرر المحضر رقم 7986 إداري مركز شرطة الواسطى.