انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بُعد، بهدف تطوير الخدمات الصحية وتوفيرها للمواطنين فى المناطق الفقيرة والمهمّشة والبعيدة، بغرض تقديم أفضل خدمة طبية لهم على أيدى كبار الأطباء بالمستشفيات الجامعية والكبرى، دون تحميل المواطن مشقة وعبء السفر والانتقال.

وقالت مصادر بالوزارة لـ«الوطن»، إن تنفيذ مشروع وحدات العلاج عن بُعد، يتم من خلال ربط الوحدات الصحية تكنولوجياً فى المناطق الفقيرة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية، كما يساعد المشروع أيضاً على تنمية مهارات شباب الأطباء المكلفين بالوحدات الصحية الصغيرة عن طريق التواصل المباشر والمستمر مع كبار الأطباء.

وتابعت المصادر أن الوزارة تعاونت مع محافظة دمياط، لدعمها بـ6 وحدات للتشخيص والعلاج عن بُعد، و5 مراكز مجتمعية متكاملة، إلى جانب اتفاقية أخرى مع محافظة بنى سويف لدعم المحافظة بـ7 وحدات للتشخيص والعلاج عن بُعد، و5 مراكز مجتمعية متكاملة، وتطوير خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيل وبناء قدرات الشباب لخدمة سكان المحافظة.

وأوضحت المصادر أن «هذا التعاون يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التى ترتكز على محورين رئيسيين، هما التعاون مع قطاعات الدولة المختلفة، لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى دامج لكل فئاته، وبناء الإنسان المصرى». وتعتبر تقنية العلاج عن بُعد إحدى أهم التقنيات المطلوبة لتطوير الخدمات الصحية، خاصة أن أجهزة العلاج عن بُعد تحتوى على أجهزة لقياس مختلف القياسات الحيوية للمريض عن بُعد مثل «ضغط الدم ونبضات القلب»، وأيضاً أجهزة للكشف المتخصّص لأمراض العيون والأمراض الجلدية وغيرها من الأجهزة المهمة.