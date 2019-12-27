زار نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار السعودي، الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي مقر الملحقية الثقافية السعودية بسفارة المملكة في مصر، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي العرب الذي اختتم أعماله بالقاهرة.

واصطحب الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، وفقا لبيان صادر اليوم، نائب وزير التعليم في جولة داخل أقسام الملحقية، أطلعه خلالها على آليات سير العمل التي تهدف لتحقيق أفضل الخدمات وأيسر السبل للطلبة السعوديين والمستفيدين.

والتقى نائب وزير التعليم بمديري الأقسام وجرى مناقشة الخِدْمات المقدمة للطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، كما شاهد فيلما وثائقيا عن تاريخ الملحقية والخِدْمات التي تقدمها، وتحدث مع الطلاب المتواجدين في الملحقية واستمع لملاحظاتهم وآرائهم.