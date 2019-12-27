قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتاً إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، مضيفا في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" الإخبارية: "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس".

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس

وكشف المسماري، أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس، كما كشف عن أن عدد قتلى الميليشيات نحو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 أبريل الماضي.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي لم يخسر مترا واحدا ولم يتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك، مؤكدا أن سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن في وقت سابق اليوم، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة، وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطني الليبي أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات، وقال لـ"العربية" إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق الوطني يقودها محمد الشريف، مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة.

وفي تصريحات لاحقة أكد المحجوب أن إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا سيكون مغامرة غير محسوبة، وأعلن مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطني الليبي أن هناك تقهقرا ميدانيا لكتائب الوفاق وأن الجثث متناثرة في طريق مطار طرابلس.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي قد استهدف تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية، فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء أمس الخميس، على فيس بوك تقهقر "الميليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس.