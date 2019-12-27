ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم، عاطلا وعاملا، بحوزتهما 1200 جرام من مخدر الحشيش أثناء استقلالهما توك توك، قبل ترويج المخدرات على عملائهما بمركز الواسطي شمال بني سويف.

ووردت معلومات سرية لضباط قسم مكافحة المخدرات، برئاسة الرائد محمد جمال، والرائد معتز حاتم، وكيل القسم، تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب، مدير مباحث المديرية، والعميد طارق عيسى، رئيس ادارة البحث الجنائي بالمديرية، مفادها قيام "محمد . س . ح" وشهرته موكشا، 23 عاما، عاطل، و" سيد . م . س" وشهرته "بوجي" 23 عاما، عامل، مقيمان بندر الواسطي، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وتبين من التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد كمين للمتهمين جرى ضبطهما اثناء استقلالهما توك توك، وبحوزتهما 1200 جرام من جوهر الحشيش المخدر وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والتوك توك لتوزيع المواد المخدرة، وتحرر المحضر رقم 27410 جنح مركز شرطة الواسطي.