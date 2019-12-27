اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، السلطات الإيرانية، باللجوء إلى العنف والرقابة، لمنع إحياء ذكرى من قتلوا جراء قمع حركة الاحتجاجات التي هزت إيران منتصف نوفمبر الماضي.

وكتب بومبيو، على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "من حق الشعب الإيراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي، خلال المظاهرات في إيران"، مسميا المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

وكانت الولايات المتحدة أشارت حتى الآن إلى أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى جراء قمع الاحتجاجات التي اندلعت منتصف نوفمبر الماضي، في مدن إيرانية عدة رفضا لرفع أسعار الوقود، لكن بومبيو، لفت إلى حصيلة أكبر سبق أن ذكرتها بعض وسائل الإعلام ومثلها تنظيم مجاهدي خلق الإيراني المعارض.

واعتبر بومبيو، أن "النظام يخشى مواطنيه، ولجأ مجددا إلى العنف وقطع الإنترنت".

وذكرت وكالة "ايلنا" الإيرانية، أن شبكة الإنترنت قُطعت أمس الأول الأربعاء، في محافظات إيرانية عدة قبل توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى الضحايا لمناسبة مرور شهر على الاحتجاجات.