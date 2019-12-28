آخرهم لقاء سويدان.. فنانون أعلنوا اعتزالهم في 2019

بعد أعوام عديدة من ارتباطها بالفن كممثلة ومغنية، أعلنت الفنانة لقاء سويدان، اعتزالها التمثيل والغناء، لعدم قدرتها على مجاراة التغيرات التي تشهدها الساحة الفنية حاليًا.

وكتبت "سويدان"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أومن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".

ولم تكن لقاء سويدان، أولى نجوم الفن المعتزلين خلال عام 2019، بل سبقها العديد من الفنانين على صعيد التمثيل والغناء.

إليسا تعتزل الفن: وسط شبيه بعالم المافيا

في خطوة فاجأت جمهورها ومتابعيها في العالم العربي، أعلنت النجمة اللبنانية إليسا في 19 أغسطس الماضي، اعتزال الغناء مؤكدة أن ألبومها القادم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.

وبيّنت إليسا من خلال تدوينة على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي، أنها أضحت غير قادرة على مواصلة العمل في وسط فني شبيه بعالم "المافيا".

وعلى الرغم من إعلانها للاعتزال، إلا أنها مازالت تحيي حفلات حتى الآن.

محمد عباس يترك الغناء: مهنة ملهاش مستقبل

قرر الفنان محمد عباس، نجم برنامج ستار أكاديمي، اعتزال الغناء، بسبب سوء وصعوبة العمل فى الوسط الغنائي، والعودة مرة أخرى، لعمله كمهندس ديكور.

وقال "عباس"، في بيان، أطلقه عبر صفحته الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "قررت أرجع أشتغل مهندس ديكور عشان أعرف أعيش وأبني نفسي، لأنه صعب على الفنان الجمع بين عملين.

أمل عرفة تبتعد عن الفن: تركناه لأهله

قررت الفنانة السورية أمل عرفة، اعتزال الفن، وذلك عقب الهجوم الذي تعرضت له على خلفية اتهامها بالسخرية من ضحايا الكيماوي، في مسلسل "كونتاك"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وتوجيهها اتهامات لعناصر الدفاع المدني، بفبركة مشاهد القصف.

وقالت "عرفة"، في شهر يونيو الماضي، إنها اعتزلت الفن وستتركه لأهله، حيث إن قرارها نهائي، ولن تتراجع عنه، بحسب حديثها للأخبار اللبنانية.

فيصل الراشد يعلن اعتزاله

أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد، في سبتمبر الماضي، اعتزاله الفن، بعد مشوار طويل جدا في عالم الغناء والتلحين، حيث بدأ مسيرته الفنية، منذ ما يقرب من 23 عامًا.

وأعلن فيصل الراشد، قرار الاعتزال، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلًا :"يالله سوو بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر".

نيكي ميناج تعتزل الفن لتكوين أسرة

أعلنت نجمة البوب الأمريكية نيكي ميناج اعتزالها الفن، عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر"، في سبتمبر الماضي.

وفسرت صاحبة الـ36 عاما، ذلك بأنها تريد تكوين أسرة، والابتعاد عن أضواء الشهرة لفترة من الزمن، وهو ما أصاب جمهورها بالصدمة.

ليل واين يعلن اعتزاله الفن

بشكل مفاجئ وفي وقت غير متوقع، أعلن نجم الراب الأمريكي ليل واين اعتزاله الغناء، في سبتمبر الماضي، وصرح بذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".