سقوط 4 طائرات ووفاة 14 وهبوط اضطراري.. سجل حوادث الطيران في أسبوع

شهد الأسبوع المنقضي، عدد من أحداث متعلقة بالطيران، ما بين هبوط اضطراري، وسقوط طائرات راح ضحيتها عدد من الأشخاص في أنحاء متفرقة من العالم.

تحطم طائرة على متنها 100 راكب في كازاخستان

سقطت طائرة على متنها 100 شخص، بالقرب من مدينة "ألماتي"، أكبر مدن كازاخستان، وعاصمتها القديمة، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ولقى 12 شخصا مصرعهم، في تحطم الطائرة "بيك إير"، التي هبطت بعد الإقلاع من مطار "ألما-آتا"، إثر اختراقها سياجا خرسانيا، واصطدمت بمبنى، ما نتج عنه مقتل 12 في حادث التحطم، حسبما أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان.

وفقدت الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك اير" المتجهة من ألما- آتا إلى نور سلطان، في الساعة 7.22 بتوقيت موسكو، ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياج خرساني، واصطدمت بمبنىً من طابقين، وفقًا لما جاء في بيان الوزارة، بحسب سكاي نيوز.

وجاء في البيان: "بدأت عمليات الإنقاذ على الفور، ولم يحدث حريق، ويجري إجلاء الركاب وطاقم الطائرة".

وقال مطار "آلما أتا" في بيان: "إن الطائرة كان على متنها 95 راكبا، 5 وأفراد الطاقم".

هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا بسبب خلل فني

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية اضطراريًا في مطار "روستوف أون" في روسيا.

وأرجعت الخطوط الجوية العراقية، هبوط الطائرة التابعة لها بسبب تعرضها لخلل فني بسيط، مؤكدة إصلاح الخلل ومغادرة الطائرة.

وقال الطيار كفاح حسن جبار -وفقا لبيان للخطوط الجوية العراقية نقلته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية- إن "الطائرة المذكورة قد تعرضت لخلل فني بسيط، لذلك قرر قائد الطائرة ضرورة هبوط الطائرة لإجراء اللازم وقد تم إصلاح الخلل من قبل مهندس الطائرة".

وأضاف جبار، "أن جميع الركاب والطاقم بسلامة وآمان، وتلقوا الرعاية اللازمة"، مؤكدا أن الطائرة غادرت المطار الروسي، وهي الآن متوجهة إلى مطار منسك وجهتها النهائية".

وكانت بعض وكالات الأنباء، ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار "روستوف أون" في روسيا، وقالت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، في وقت سابق، إن طائرة ركاب مدنية عراقية نفذت هبوطا اضطراريا في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا، كانت متجهة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.

تحطم طائرة روسية من طراز "سو-57" بسبب خطأ في القيادة

تحطمت طائرة من طراز "سو-57"، تابعة للشركة المصنعة بالقرب من كومسومولسك أون أمور، في إقليم خاباروفسك الروسي، حسبما أكد مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري: "سبب سقوط الطائرة هو عطل، وخطأ الطيار"، وفقًا لسبوتنيك.

وأضاف: "كان يجري اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مي-8 إلى المصنع".

سقوط طائرة حربية تابعة للجيش الإيراني ومقتل قائدها

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسقوط طائرة حربية تابعة للجيش الإيراني ومقتل طيارها في منطقة سردابه، بعد اصطدامها بقمة جبل سبلان، في محافظة أردبيل، شمال شرق إيران.

وذكرت وكالة "نادي المراسلين الشباب"، التابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني، أن العقيد الطيار رحماني من قاعدة تبريز الجوية التابعة للجيش الإيراني، قتل في أثناء تحطم الطائرة التي كانت تقوم بمهمة فحص طائرة عقب أعمال الصيانة حسبما أفادت قناة "العربية".

ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة أردبيل، رامين معبودي، أن الطائرة تحطمت بعد ارتطامها بإحدى قمم جبل سبلان، وأن الفرق تبحث عن حطامها.

ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة أردبيل، رامين معبودي، أن الطائرة قد تحطمت بعد ارتطامها بإحدى قمم جبل سبلان، وأن الفرق تبحث عن حطامها.

مصرع شخص وإصابة 2 في تحطم طائرة بالنمسا

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في تحطم طائرة صغيرة في مدينة سالزبورج النمساوية.

وقال مدير عمليات الإغاثة، أنتون فويتوفر، في تصريح اليوم السبت، إنّ الطائرة تحطمت في مقاطعة بينتسجاو بالقرب من مدينة سالزبورج، وأن موقع الحادث يقع في وسط الغابة لذا كان من الصعب للغاية الوصول إلى الطائرة، لكنه تأكد مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة للغاية.

وأضاف أنّ فريق الإغاثة اضطر إلى السير على الأقدام لمسافة حوالي 400 متر للوصول إلى موقع الطائرة المنكوبة، لافتا إلى أن خمس سيارات إسعاف وطبيب للطوارئ وطائرة هليكوبتر هرعت على الفور إلى مكان الحادث، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ كانت متعثرة بسبب الظروف الجوية الصعبة أثناء إجراءات الإنقاذ، حيث تساقطت الثلوج بكثافة مع وجود ضباب .

وأوضح أنّ هوية الضحايا لا تزال غير واضحة، كما أنّ أسباب الحادث غير معروفة وجاري إجراء التحقيقات اللازمة.