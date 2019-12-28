واحد من أشهر نجوم الكوميديا فى تاريخ السينما والمسرح في مصر، أحب الفن ومارسه لعقود طويلة، مثل وأخرج وألف وغنى، ليثري السينما والدراما والمسرح بأعمال لا تزال محفورة في أذهان الجماهير، ويظل الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي، أيقونة للكوميديا مع مرور الزمن.

ويحل اليوم السبت 28 ديسمبر، الذكرى الـ98 لميلاد "مدبولى"، عام 1921، الذى شكل مدرسة كوميدية مستقلة فى الضحك الراقى، وأسس العديد من الفرق المسرحية، أبرزها "المدبوليزم".

وفي حوار قديم لبرنامج "سهرة شريعي"، الذي كان يقدمه الموسيقار الراحل عمار الشريعي، سُئل "مدبولي"، عن أحد الأسماء جعله ينفجر ضاحكًا، "مين العباطوني؟".

رد "مدبولي" جاء بطريقة كوميدية كعادته، حيث قال: "هو كُتّاب، بس كانوا مسميينه مدرسة، وهو أول كتاب روحته، ولا زال موجود لحد دلوقتي في شارع الجيش على أول شارع اسمه بير حمص".

واستعاد الفنان الراحل ذكريات طفولته، حينما كانت تصطحبه جدته إلى الكُتّاب: "كانت ستي الله يرحمها، هي اللي تجيبني لحد الكتاب الصبح، وتقول لكل البياعين اللي واقفين، إذا كان محتاج حاجة إدوله"، ويضيف ضاحكًا: "لأني يتيم، فعشان خاطر يتيم ياكل الدنيا".

وحينما سأله "الشريعي"، عن ما إذا كان العباطوني هو شيخ الكُتّاب الذي يدرس للطلبة؟ فأجابه: "لأ.. الشيخ العباطوني ده كان ليه مقام جوه".

واستكمل بخفة ظله المعهودة: "بس أنا مش عارف العباطوني دي جت منين".

وتوفي الفنان "الضاحك الباكي"، عبدالمنعم مدبولي في يوم 9 من يوليو عام 2006.