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مدبولي في حوار

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اتفاق مع "الجلالة" لتأسيس مركز لتعظيم استخدام وتوظيف الطاقة الجديدة

اتفاق مع "الجلالة" لتأسيس مركز لتعظيم استخدام وتوظيف الطاقة الجديدة

مقتل باكستانيين اثنين وإنقاذ 23 آخرين إثر غرق قارب بتركيا

مقتل باكستانيين اثنين وإنقاذ 23 آخرين إثر غرق قارب بتركيا

سعر الدولار اليوم السبت 28-12-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم السبت 28-12-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 28-12-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 28-12-2019 في مصر

وزيرا النقل والمالية يناقشان ربط الموانئ بـ"النافذة الواحدة" إلكترونيا

وزيرا النقل والمالية يناقشان ربط الموانئ بـ"النافذة الواحدة" إلكترونيا

"حرق وضرب وقتل": الاسم أب والحقيقة "مجرم"

"حرق وضرب وقتل": الاسم أب والحقيقة "مجرم"

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آباء وأمهات يقتلون ويشردون أبناءهم.. جرائم تنتهي بالسجن أو الموت

آخرهم لقاء سويدان.. فنانون أعلنوا اعتزالهم في 2019

آخرهم لقاء سويدان.. فنانون أعلنوا اعتزالهم في 2019

"كريسماس" في دار المشرَّدين: "ساحر وأراجوز وكتب كتاب"

"كريسماس" في دار المشرَّدين: "ساحر وأراجوز وكتب كتاب"

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"سعاد" الأولى في مسابقة "المخترع الصغير": ابتكرت غسالة "أوتوماتيك"

خلال عامين.. "فان دايك" يتحول من منبوذ إلى نجم ليفربول المدلل

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رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

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