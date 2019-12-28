"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

عرض مسرحية رسائل العشاق، على مسرح ميامي، 8 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50 جنيهًا.

عرض باليه "Nutcracker"، على المسرح الكبير في دار الأوبرا، وأسعار التذاكر 110، 210، 310 جنيهات.

حفل فرقة "Strawberry Swing"، في قاعة النهر بساقية الصاوي، 8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.