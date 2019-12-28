بعد اختفائها يومين.. العثور على 6 جثث لركاب مروحية تحطّمت في هاواي

عثرت السلطات على جثامين ستة أشخاص بعد تحطم طائرة مروحية في إحدى جزر هاواي.

وكانت الطائرة التي أعلن عن اختفائها أمس الأول الخميس، تقل 7 أشخاص، وذكرت السلطات المحلية، أمس الجمعة، أنه سيجرى استئناف عملية البحث عن ناجين محتملين، اليوم، بعد تعليق العملية بسبب سوء الأحوال الجوية.

استئناف البحث عن ناجين محتملين بعد تحسن الطقس

وقالت في بيان، إن المروحية تحطمت في منتزه كوكاي بجزيرة كاواي الواقعة شمال غرب الأرخبيل.

وأقلعت المروحية وعلى متنها الطيار وستة ركاب، بينهم قاصران، لتجوب فوق جزيرة كاواي.

وأبلغ مالك المروحية عن اختفائها مساء أمس الأول الخميس بعد أن فقد الاتصال بها.

وجرى إرسال قارب ومروحية إلى المنطقة، لكن الظروف الجوية كانت "صعبة" وصاحبها ضعف في الرؤية ورياح قوية، وفقًا لحرس السواحل.