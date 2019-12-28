تعرض شخصان لإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي، أثناء سيرها على طريق "العريش- القنطرة شرق"، بالقرب من مركز بئر العبد.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد. ع. أ"، 73 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"رغدة. ع. أ"، 65 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهما إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وكان طريق "العريش- القنطرة شرق" تعرض لرياح شديدة، أدت إلى تكون أكوام من الرمال، أعاقت السير قبل أن يجري إزالتها.