موسكو تتسلم الصندوق الأسود للطائرة الكازاخية المنكوبة

قال نائب وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية، في كازاخستان، بيرك كامالييف، اليوم، إنه سيتم تسليم الصندوق الأسود لطائرة "بيك إير"، التي تحطمت أمس الجمعة، إلى لجنة الطيران الدولية الروسية لفحصه.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن "كامالييف" قوله خلال مؤتمر صحفي، "بالأمس، تحدث نائب رئيس الوزراء رومان سكليار مع رئيس لجنة الطيران الدولية، والليلة في تمام الساعة (06:40 مساء)، يصل خبير من موسكو إلى ألماتي".

وأضاف الوزير: "يعمل فريق تحقيق حاليا في الموقع، وتم استخراج مسجلات بيانات الرحلة، وغدا سنسلمها إلى لجنة الطيران الدولية في موسكو لفك شفرتها".

وكانت الطائرة، طراز فوكر 100، التابعة لشركة "بيك إير" الكازاخية، في رحلة من ألماتي إلى نور سلطان في كازاخستان، وبعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ألماتي، أخطأت الارتفاع المطلوب لتخترق سياجا أسمنتيا قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين، وكان على متن الطائرة 93 راكبًا وخمسة من أفراد الطاقم، وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وإصابة 67 آخرين، وتم تعليق عمليات شركة "بيك إير" حتى تحديد أسباب الحادث، وتشكلت لجنة حكومية للتحقيق.