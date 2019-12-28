تأجيل إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات عيدان الحديد لـ1 فبراير

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك وكيلا عن شركة ستار إيجيبت "حديد العشري"، والتي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 1 فبراير المقبل؛ لنظرها بعد إعداد التقرير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى الشركة الطاعنة إنها تفاجأت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة، يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد، والتي تستخدم لأغراض البناء.

وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة 27 من الدستور المصري، نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.

ونشبت مشادة كلامية بين رئيس نادي الزمالك ومحمد بهاء أبو شقة المتدخل انضماميا مع الدولة، في أثناء نظر دعوى وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء صلب غير الخلائط "البليت"، بعد أن هاجم رئيس الزمالك المتضامنين مع قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم.

وحضر عدد كبير من مؤيدي قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم رئيس نادي الزمالك، وتكدست القاعة بالمتواجدين، ما دعي المحكمة إصدار قرار رفع الجلسة نظرًا لحدوث المناوشات، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات التي علت صوتها بداخل مقر مجلس الدولة.