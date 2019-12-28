علق الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، على دخول المتحف المصري الكبير موسوعة جينيس من خلال قهوة توت عنخ آمون، موضحا أنه جرى اختيار المتحف المصري الكبير لاستضافة رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام 7260 كوبا على مساحة 60 مترا، خلال احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف.

وأضاف وزيري، خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، أن العالم بأسره يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، من أجل زيارته، حيث جرى اختيار المتحف من قبل مؤسسة جينيس العالمية، لاستضافة حدث رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وهو شئ إيجابي، بالإضافة لاختيار توت عنخ آمون لتسجيل الرقم القياسي الجديد.

وأشار وزيري إلى مشاركة عدد كبير في هذا الحدث، ومنهم "ذوي الهمم"، مشددا على أن وجود "ذوي الهمم"، من أفضل ما جرى خلال هذا الحدث، معلقا: "عملولنا حفلة رائعة جدا، وغنوا أوبريت رائع، في عرس ثقافي جميل جدا داخل المتحف".

وسجلت مصر رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام 7260 كوبا على مساحة 60 مترا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير.

وتضمنت الاحتفالية عزف مقطوعة موسيقية على آلة الهارب، وهي الأداة التي عرفها المصري القديم واستخدمها في صنع مقطوعاته الموسيقية.

وشهد الاحتفال مجموعة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة الذين شاركوا في وضع القهوة في الأكواب لتكتمل لوحة قناع توت عنخ آمون.