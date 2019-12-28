افتتاح مبنى الاستقبال الجديد بمستشفى السعديين بالشرقية

افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى السعديين المركزي بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وبلغت التكلفة التقديرية لأعمال التطوير 180 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية بالقسم الجديد واطمئن على المرضى.

وشدد وكيل الوزارة على مدير المستشفى والفريق الطبي باستقبال المرضى خلال عام 2020 بأفضل صورة ممكنة، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، كما تفقد أعمال التطوير بقسم الحضانات، موجها باستكمال باقي أعمال التطوير بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بها.