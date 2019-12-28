أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019 بتقديم عام "جيد" على الأقل، على ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا وذلك طبقًا للشروط والمواعيد المبينة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

ويطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، وذلك مقابل سداد مبلغ 500 جنيه فقط بخزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة المؤهل للطالب.

ويقدم الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارًا من يوم السب الموافق 1 فبراير 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 13 فبراير من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً يوميًا، وذلك وفقًا للميعاد المحدد لكل جامعة، وبعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيًا وفقًا للرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة www.ppo.gov.eg.

شروط التقديم

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

- الدفعة المطلوبة من خريجي عام 2019 فقط بتقدير عام جيد على الأقل.

مواعيد تقديم الملفات

الأوراق المطلوبة للتقديم

شهادة التخرج المؤقتة مبينًا بها مجموع الدرجات.

شهادة بتقديرات سنوات الدراسة.

قيد ميلاد مميكن.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفره "يقدم شهادة تحركات من الجوازات"، وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد، وفي حال وفاته "يقدم صورة من شهادة الوفاة".

إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من شهادة الإعفاء منه.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم.

صورة سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية، في حال إذا كان للمتقدم أو لأسرته أرض زراعية.

عدد 4 صور مقاس 4*6 حديثة بالملابس الرسمية "بالبدلة" خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.

شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحًا بها وظيفته الحالية والراتب الشهري والمؤهل الدراسي المعين به والمؤهل الحالي إن وجد.

قيد عائلي لوالد المرشح وللجد لأب والجد لأم و4 صور من كل قيد.

الملف: ويطلب من الموظف المختص قبل الموعد المحدد لتقديم الأوراق وذلك نظير سداد مبلغ 500 جنيه بخزينة مكتب التعيينات.

والملف يحتوي على الأوراق التالية:

- طلب تعيين باسم السيد المستشار النائب العام تحرر بياناته.

- مواعيد تقديم الملف.

- الرقم السري الخاص بالمتقدم واسطوانة تعريف للتسجيل على الموقع.

ونوه الإعلان إلى أنّه لن يتم استلام الملف عند التقديم إذا كان غلاف الملف به أي كشط أو محو في البيانات المحررة عليه.