يحتفل برنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي"، مساء اليوم، بذكرى ميلاد الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي الـ98، حيث يستضيف نجلته أمل عبدالمنعم مدبولي على الهواء للحديث عن أعمال ومسيرة الكوميديان الراحل.

وينفرد البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "سي بي سي"، بصور خاصة تذاع لأول مرة للفنان الراحل من أعمال فنية مسرحية لم تذع على الشاشة الصغيرة من قبل، ومنها صورة تجمع ابنته مع واحدة من نجمات وفاتنات زمن الفن الجميل، ما زلن على قيد الحياة، حيث كان العمل المسرحي الوحيد، الذي شاركت فيه طوال مسيرتها، وكذلك صورة من عمل فني مسرحي من تأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وحصلت "الوطن"، على إحدى الصور التي سيتم عرضها في حلقة اليوم، والتي تجمع الفنان عبدالمنعم مدبولي بالفنانة الراحلة هدى سلطان من كواليس مسرحية "الملاك الأزرق"، والتي عرضت عام 1975.

وولد الفنان عبدالمنعم مدبولي عام في 1924 بحي باب الشعرية العريق، ودرس فن النحت والحفر بمدرسة الفنون التطبيقية، وعمل مدرسا قبل أن يلتحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1945 بدفعته الثانية وتخرج منه في عام 1949، ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدار 57 عاما، قدم 219 عملا فنيا بين المسرح والسينما والتليفزيون، في مسيرة فنية حافلة بالإبداع والتنوع بين الكوميديا والتراجيديا، في أعمال كـ"أبنائي الأعزاء شكرا، وريا وسكينة، ومدرسة المشاغبين، ومطاردة غرامية، وفي الصيف لازم نحب"، ولم ينس الأطفال في أعماله، فقدم لهم "فوازير جدو عبده زارع أرضه"، فضلا عن العديد من الأغاني المحببة لقلوب الجميع.