جروسي: مفاعل الضبعة يضيف 4000 ميجا وات إلى شبكة الكهرباء المصرية

قال رافييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مصر استطاعت من خلال السياسات الصارمة والقوية التي اتبعتها، أن تتغلب على مشكلة نقص الطاقة.

وأضاف خلال لقاء خاص مسجل، مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "one "، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ، أن مفاعل الضبعة النووي سيضيف 4000 ميجا وات من الكهرباء إلى الشبكة الكهربية المصرية، مشيرًا إلى أن الطاقة النووية مستمرة وتساعد الدول بشكل ذكي لتوفير الطاقة اللازمة عندما يزيد الطلب.

وتابع أن مصر متواصلة مع دول المنطقة على مستوى الكهرباء، حيث تساعد دولتي السودان والأردن ودول أخرى، خاصةً الأفريقية منها.

وأشار إلى أن مصر شهدت تحولًا دراميًا كبيرًا على مستوى الطاقة الكهربائية، حيث كانت تعاني من عدم وجود الكهرباء إلى الاستقرار، لافتًا إلى أنها قد تصدرها في المستقبل: "إنها عملية واضحة ووضح التغيير القوي الذي حدث في مصر".

وشدد على أن مصر لم تتأخر في دخول عالم الطاقة النووية، موضحًا أن مصر تنير الطريق للآخرين لكي يتبعوها وفي خلال أعوام قليلة ستدخل ضمن قائمة الدول المستفيدة من الطاقة النووية.