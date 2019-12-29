أذاعت فضائية "one"، لقاءً خاصًا، أجرته الإعلامية خلود زهران، مع رافييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم، الذي انعقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ.

وقال جروسي، إنه عندما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناقش معه في برنامج الطاقة النووية المصري التي توشك البلاد على البدء فيه، ثم قابل وزير الخارجية سامح شكري.

وأضاف أنه تشارك الرؤى في إحدى جلسات المنتدى مع صناعة البترول والغاز والطاقة المتجددة بمنطقة البحر المتوسط، مشددًا على أنه من الهام توضيح مفهوم الطاقة النووية، في هذا الجزء من العالم، وفي مصر.

وتابع أنه ناقش أيضًا إمكانية أن تصبح الطاقة النووية حلًا من الحلول المقدمة لمواجهة مشكلة ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتًا إلى أن الطاقة النووية مكلفة لأي دولة، لكن لديها استخدامات كثيرة في الطب، المياه، والصيدلة: "سعداء في الوكالة بأن نساعد في هذا السياق".

وحول سعي الوكالة، تجاه الاستخدام السلمي للطاقة النووية، قال جروسي، إن الوكالة لا تأخذ القرارات للدول، مشددًا على أن الأخيرة هي مالكة قراراتها، بينما الوكالة تكون شريك لا يمكن الاستغناء عنه لأنها تدرب وتساعد وتعطي النصائح وكيفية تنفيذ العمل من خلال منظومة آمنة، كما يقع على عاتقها ضمان عدم وجود أي تأثيرات غير مرحب بها على مستوى استخدامات الطاقة النووية.

وواصل: "نسعى إلى تعزيز الممارسات الحميدة، وخاصةً مصر التي تبدأ هذا البرنامج الجديد، ما يستلزم قدرًا كبيرًا من التدريب وبناء القدرات في البلد خاصةً أن الخبراء المصريين والعاملين في هذا المجال على نفس مستوى من يعملون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما نفعله في العالم".

وأشار إلى أن هناك 30 دولة تستخدم الطاقة النووية و25 دولة أخرى تتطلع إلى استخدامها: "مصر متقدمة عن هذا وأعتقد أنها ستبدأ بناء مفاعلها قريبًا جدًا".

وأردف، أنه لا يمكن إنهاء المفاعل النووي بين ليلة وضحاها، مشددًا على ضرورة وجود خبراء يكون في استطاعتهم تشغيل المفاعل النووي: "الوكالة لديها برامج تدريبية ونتعاون مع وزارة الطاقة في مصر لوضع هذه البرامج لتدريب جيل جديد من العلماء المصريين في الطاقة النووية ونعمل هذا بشكل متدرج إلى أن نصل لتوقيت افتتاح أول مفاعل نووي مصري قبل بدء عمله".