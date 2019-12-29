وزيري: "محدش هيلمس تماثيل طريق الكباش.. وأسدين قصر النيل مش آثار"

رد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على تشويه تمثالي أسدي قصر النيل.

وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، إن التمثالين ليسا أثريين، موضحًا أنهما حديثان ويرجع عمرهما إلى فترة تتراوح ما بين 20 و30 عامًا، لترد عليه الإعلامية قائلةً إن عمرها يرجع إلى نحو 200 عام.

وحول مزاعم نقل تماثيل من طريق الكباش بمحافظة الأقصر، إلى ميدان التحرير، أكد وزيري أنها عارية تماما عن الصحة: "طريق الكباش يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، مش هيلمسه حد على وجه الكرة الأرضية، كلام مش مظبوط".

وأضاف، أن الطريق المذكور يُطلق عليه خطأ "الكباش"، موضحًا أن اسمه هو طريق "أبو الهول"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التماثيل التي ستزين ميدان التحرير سيجرى الحصول عليها من الجهة الخلفية للمعبد: "وهي مجموعة تماثيل مستخبية تحت الرمل والتراب، وعددها 4، ومفيش زائر أجنبي أو مصري شافهم نهائيًا".

وأشار إلى أنه سيجرى تقوية وترميم هذه التماثيل، حتى تُنقل إلى ميدان التحرير: "سنبذل كل مجهوداتنا لحمايتها مما قد تتعرض له من تشويه، وتحت إشراف وزارة الإسكان سيجرى وضع حبال حول المسلة والتماثيل لحمايتها من التشويه أو كتابة الجرافيتي الحديث".