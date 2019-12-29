قال الإعلامي عمرو أديب، إنه متفق تماما مع ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الزيادة السكانية واتجاه الدولة لرفع الدعم عن الطفل الثالث في الأسر الجديدة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "الحكومة بتفكر إن اللي يخلف الطفل الثالث يتوقف عن الطفل الثالث أي دعم أو رفاهية أو معاش تكافل وكرامة، وكمان يزودوا من عندي ويمنعوا عنه مجانية التعليم أو العالج".

وتابع: "أنا ذنبي إيه إنك عايز تجيب عيل تالت، أو نفسك تخلف ولد، وليه مصر تدفع تمن دا، واللي شايفين إنه حرام إننا نمنع أو نحدد النسل بقولهم إن الحرام اللي بيحصل فينا دا".

واستطرد أن مصر تزيد 2 ونص مليون إنسان سنويا، بما يعادل دولة صغيرة، "فيه دول في العالم معندهاش زيادة سكانية مطلقا"، وتساءل: "هنأكل الناس منين ونشربهم منين ونجيب تعليم وصحة منين، وبرضو مش عايزين المواطن ياخد الأشياء بحد الكفاف، فأنا أريد أن يتعلم المواطن المصري تعليما جيدا في فصل محترم مش فيه 120 طالب ويتعالج في مستشفى وياخد علاج محترم".

وعن قنوات الإخوان وتناولها لما يقوله عن الزيادة السكانية أكد على أن ما يقوله عن الطفل الثالث ينطبق على المستقبل وليس من أنجب طفل ثالث أو أكثر بالفعل.